في التاسعة من مساء اليوم، بدأ العرض الأول من الحلقة الأولى لـ مسلسل محارب الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة cbc حصريًا طوال الـ30 حلقة.

الحلقة الأولى مسلسل محارب.. هل تموت والدة محارب في ليلة زفافه؟

ويعد مسلسل محارب واحد من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد ونرمين الفقي وأحمد زاهر.

ملخص أحداث مسلسل محارب

في المشهد الأول من مسلسل محارب الحلقة الأولى ظهر حسن الرداد وهو في مشاجرة مع أحد الأشخاص الذي وصلت إلى حد الضرب بينهم ثم يهرب حسن الرداد، ولكن يكتشف أنه كان حلمًا.

وفي أحد مشاهد مسلسل محارب في الحلقة الأولى لـ مسلسل محارب يقع حسن الرداد الذي يقوم بدور سائق ميكروباص في مشاجرة مع أحد السائقين في الموقف الذي يعمل به.

ويعود أحمد زاهر في مشهد جديد ويخبر زوجته بالهدية وهي سيارة فارهة مرسيدس من طراز رفيع، ويؤكد على مساعديه بأن يزينوا الهدية بـ "فيونكات بينك".

ومن ثم يستعد "محارب" حسن الرداد لزواجه من "انجي" ناهد السباعي، وبينما كان في زفاف الفرح، تأتي والدته "عفاف شعيب متأخرة ومن ثم تتعرض لحادث سير مفاجئ لتنتهي الحلقة عند هذا المشهد.

قصة مسلسل محارب

وتدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره النجم حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

مواعيد عرض مسلسل محارب على CBC

يعرض مسلسل محارب يوميًا طوال الشهر الكريم بدءًا من غدٍ الاثنين الموافق الأول من رمضان وذلك في التاسعة مساءً حصريًا على CBC، على أن تتم إعادته الخامسة صباحًا، والرابعة مساءً من اليوم التالي، ويعرض على cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.