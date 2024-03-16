مسلسلات رمضان 2024..

تعرض الحلقة 6 من مسلسل محارب اليوم في تمام التاسعة مساءً عبر قناة CBC، وهو من بطولة حسن الرداد وسلوى عثمان وماجد المصري.

ملخص مسلسل محارب لـ "حسن الرداد" الحلقة 5

ليعرض أحداث مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة الخامسة الساعة التاسعة والإعادة في اليوم التالي الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 5

يستمر الصراع بين الفنان حسن الرداد "عزيز محارب" والفنان أحمد زاهر "حسام الجيوشي" ولتزداد الصراعات خاصة بعد تعدي محارب عليه بالضرب.

وبعد هرب حسن الرداد ذهب إلى زوحته "ناهد السباعي" وأكد لها أنها لا يريد الانفصال عنها، وإنما والدها "محمود البزاوي" يحاول ابتزازه واجباره على تطليق ابنته.

فيما يقرر ماجد المصري أن يفسخ كل تعاملاته مع حسام الجيوشي "أحمد زاهر" ويتعامل مع منافسهن لاسيما بعدما اعتدى حسن الرداد على حسام بالضرب وفشله في اقناعه بالتنازل.

مسلسل محارب قنوات عرض الحلقة السادسة

يعرض مسلسل محارب الحلقة 6 بطولة حسن الرداد على قناة CBC فى تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.