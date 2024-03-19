مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 9.. إطلاق النيران على داليا عقب زفافها من فاروق

شهدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9، بطولة النجمان أمير كرارة وأحمد رزق، اطلاق النيران على “داليا” دنيا المصري عقب عقد قرانها من " فاروق" الذى يجسد شخصيته الفنان احمد رزق.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 9

كما شهدت الحلقة قيام شقيق سامية بسرقة المشغولات الذهبية ملك ياسين من الدولاب الخاص بها.

وفي مشهد مختلف ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9، قرر“فاروق” الإعلان عن زواجه وعقد قرانه أثناء توزيعه لصدقة على روح عمه “محمود الرفاعي” في اليوم الأربعين من وفاته، وطلب من الحاضرين الدعاء له، وأعلن عن زواجه من “داليا” دنيا المصري، وأثناء تصاعد أصوات الزغاريد أوقفهم “فاروق” احترامًا لعمه المتوفي، معلنًا عن زوجه في هدوء دون عمل حفل زفاف، وهو ما أحزن “داليا”.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

قصة مسلسل بيت الرفاعي عن الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بها، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.