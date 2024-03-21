مسلسل المعلم ملخص الحلقة 10.. انتصار تُحذر المعلم شداد من الزواج للمرة الثالثة

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل المعلم ملخص الحلقة 10 .. بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة، بدأت بمشهد يستيقظ حسن ابن مصطفى شعبان ويقول: "المنبه رن متأخر وراحت علينا المدرسة لما أصحي ماما".

ظهرت الفنانة سهر الصايغ التي تجسد دور زوجة مصطفى شعبان وهي نائمة، وتنزف من أنفها ولا ترد على ابنها، ويظل حسن يقول: "ماما ماما إلحقني يا جدو ماما مش بترد عليا ومتعورة وبتنزل دم".

ويأتي جد حسن، ويحاول استيقاظ "زمزم" لكنَّها لا ترد، بينما "فاتن" شقيقة مصطفى شعبان، تصرخ بأعلى صوتها لأهل الحارة: "زمزم قاطعة النفس حد يطلب الإسعاف ياناس"، ويحتشد أهالي الحارة على بيت المعلم مصطفى شعبان، ويحاولون إسعاف "زمزم"، لكنَّها تظهر "قاطعة النفس".

مسلسل "المعلم" الحلقة 10

غيرة زوجة "عنتر" الذي يقوم بدوره الفنان منذر ريحانة، عليه بعد من هاجر أحمد التي تقوم بدور "دهب" ضمن أحداث المسلسل.

وتنتقل الأحداث إلى زوجة منذر ريحانه، التي تعلم أنَّه أخذ الطبيب وذهب لإسعاف والد "دهب" المعلم بشر الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، بعد أن فقد الأخير وعيه.

وظهر منذر ريحانة وهو في حيرة من أمره، حيثُ تنصحه والدته التي تُجسد دورها الفنانة انتصار، وتقول له: "هات كلب يحرس دارك، وقط ياكل فارك، ومتحكيش لحد أسرارك.. أنا عارفه إن السناوي غالي عندك"، وتعده بأن تزوجه "دهب" هاجر أحمد، مقابل أن يقف معها في زيجة والده.

مسلسل “المعلم” ملخص الحلقة 10

وتتصاعد الأحداث بتجار ميناء السويس الذين امتنعوا عن بيع السمك لـ"مصطفى شعبان"، ما زاد من يأس وحزن "المعلم".

ويحاول مصطفى شعبان الحصول على شحنة من السمك بقيمة 200 ألف جنيه كي ينقذ الفنان أحمد سليم ويقود بدور "المعلم بشر" ومحله، بعدما حجز عليه "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، وفرض عليه غرامة توريد بقيمة 2 مليون جنيه.

وطلب مصطفى شعبان من تجار ميناء السويس، الحصول على شحنة السمك، إلا أنَّهم أجمعوا بالرفض، وذلك بعدما تحدث معم "دونجل" الذي يقوم بدوره محمد العمروسي، وهو أحد رجالة "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، والذي أوصاه الأخير بتعطيل صفقة البيع له.

ويُريد طارق النهري "المعلم شداد" الانتقام من مصطفى شعبان ووالده "المعلم حامد" الذي يقوم بدوره الفنان عبد العزيز مخيون، بعد أن أصبح "شعبان" من كبار تجار السمك في السوق الذي يضم عدد كبير من التجار على رأسهم "المعلم شداد.

وتتوالى الأحداث بقرار المعلم شداد والجنتل كبار تجار سوق ميناء الأتكة وأعداء مصطفى شعبان القضاء عليه، وأن يكون ذلك هو آخر يوم في حياته والتخطيط لقتله.

بينما يظهر أحمد بدير في مشهد نهاية الحلقة العاشرة وهو يقول: "النهاردة لازم يكون آخر يوم في حياة المعلم"، وذلك بعدما اكتشف أن ملك ابنته وقعت في حبه وجلبت له هدية نظير جدعنته معها.

وظهر شداد خلال الحلقة العاشرة وهو يغازل "سعادة" إحدى تاجرات سوق ميناء الأتكة، حتى كشفته سلوى الخطاب زوجته الأولى وقالت له: "هجوزهالك أصل أنا عارفة الرجالة طالما نفسهم في حاجة يبقى لازم تحصل، بس شوف بقى فوز ممكن تعمل فيك إيه".

وظهرت فوز التي تجسد دورها الفنانة انتصار وهي الزوجة الثانية للمعلم شداد، خلال ذات المشهد وقالت: "لو حصل يا شداد هيكون عليا وعلى أعدائي، ودا مش تهديد وأنت عارف كلامي، أنا ليا ضرة واحدة بس وهي عدولة".

وأضافت: "لو مفيش تقدير شداد مش هيبقى فيه بقاء ولا إلى اللقاء"، ثم ندهت على ابنها المعلم عنتر الذي يجسد دوره الفنان منذر ريحانة وتطلب منه البعد عن المعلم شداد ومنادتها بكلمة "ماما" وليس فوز.

ثم قابلت الفنان محمد بدير، وهي تخطط للانتقام من شداد وقالت له: “هتبقى معايا ولا عليا؟ عنتر هخليه يتجوز البت اللي عاوزها عشان يكون تحت طوعي لكن شداد هيشوف مني الويل لو أتجوز للمرة الثالثة”.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به وتتصاعد الأحداث تدريجيًا على مدار 30 حلقة طوال شهر رمضان من مسلسل المعلم.