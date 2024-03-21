مسلسل المعلم الحلقة 11.. بداية مثيرة

يترقب جمهور ومتابعو مسلسلات رمضان 2024، مشاهدة مسلسل المعلم الحلقة 11 بطولة النجم مصطفى شعبان، والتي تُعرض مساء اليوم على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

مسلسل المعلم الحلقة 11

ويبحث قطاع كبير من الجمهور المصري والعربي عن موعد عرض الحلقة الحادية عشر من مسلسل المعلم، إذ تصدّرت الحلقة السابقة محركات البحث ومواقعة التواصل المختلفة، خاصة منصة التغريدات القصيرة "X" المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، بعدما شهدت العديد من الأحداث الدرامية، وكشفت ما يُخطط إليه عائلة "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري.

وشهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 10 بطولة النجم مصطفى شعبان، والتي شاهدها الجمهور مساء أمس الأربعاء، العديد من الأحداث المثيرة، أبرزها عدم حصول مصطفى شعبان على شحنة السمك.

وانتهت الحلقة عن مشهد مثير، إذ يُخطط الفنان أحمد بدير، ضمن أحداث المسلسل، لقتل مصطفى شعبان بعدما كشف وقوع ابنته "الدكتورة ملك" في حبه من طرف واحد.

ويسعى أحمد بدير ضمن أحداث مسلسل المعلم الحلقة 11 في الانتقام من مصطفى شعبان، بعد أن شاهد ابنته وهي أمام محل "شعبان" لتقدم له هدية شكر نظير ما أنقذها من الموت.

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المعلم الحلقة 11، العديد من الأحداث المثيرة، وتكشف قصة حب "ملك" ابنة "المعلم شداد" لمصطفى شعبان، وما يدور بينهما خلال أحداث المسلسل.

مسلسل مصطفى شعبان مواعيد عرض الحلقة 11

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 11 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر أسماك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به على مدار الحلقات.

مسلسلات رمضان 2020

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

قد يهمك أيضا: