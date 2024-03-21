مسلسل سرالمسجد الحلقة 11.. الشيخ صلاح يوضح فضل التبكير فى الذهاب للمسجد

مسلسل سر المسجد الحلقة 11.. دار حوار بين سيف والشيخ صلاح حول فضل الذهاب مبكرًا إلي المسجد، وفضل الوفاء بالعهد.

مسلسل سر المسجد أحداث الحلقة 11

وأوضح الشيخ صلاح فضل التبكير إلى المسجد مؤكدًا أنه عمل مستحب في الإسلام، وأشار له النبي محمد صلى الله عليه وسلم قائلًا: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّنَّاسِي خَمْسَ صَلاَتِهِمْ، لأَتَوْا إِلَيْهَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَوْ مَشُوا عَلَى أَرْبَعٍ وَلَوْ مَشُوا عَلَى ثَلاَثٍ". يعني هذا أنه لو علم الناس ما في التبكير إلى المسجد من الأجر العظيم والمنافع الروحية، لأسرعوا إلى أداء الصلاة ولو حتى حبوًا.

ويعتبر التبكير إلى المسجد من تجليات الإيمان والاقتدار بالسنة النبوية، وهو يعكس حب الشخص للقرب من الله واستعداده لأداء العبادة بإخلاص وتفانٍ. بالإضافة إلى ذلك، فإن التبكير يساهم في بناء الروابط الاجتماعية بين المسلمين، حيث يجتمعون في بيت الله ويشعرون بالتآلف والترابط.

ومن الفوائد العملية للتبكير إلى المسجد أيضًا هو تفادي التأخير والتسرع في الطريق، وبالتالي تجنب الازدحام والضغط المروري، وتوفير الوقت لتركيز الفكر والقلب على الصلاة والذكر.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 12

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

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