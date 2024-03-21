مسلسل المعلم الحلقة 11.. هل يحصل مصطفى شعبان على شحنة السمك من السويس؟

مسلسل المعلم الحلقة 11.. يسعى مصطفى شعبان خلال أحداث الحلقة، المقرر عرضها حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it، للحصول على شحنة السمك من ميناء السويس.

ورفض تجار ميناء السويس، بيع السمك لـ"مصطفى شعبان"، ما زاد من يأس وحزن "المعلم"، وحاول "شعبان" ضمن أحداث الحلقة العاشرة، الحصول على شحنة السمك، إلا أنَّ تجار الميناء أجمعوا على الرفض، بعدما تحدث معهم "دونجل" الذي يقوم بدوره محمد العمروسي، أحد رجالة "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، أحد أكبر تجار السمك وعدو مصطفى شعبان.

ويُريد طارق النهري "المعلم شداد" الانتقام من مصطفى شعبان ووالده "المعلم حامد" الذي يقوم بدوره الفنان عبد العزيز مخيون، بعد أن أصبح "شعبان" من كبار تجار السمك في السوق الذي يضم عدد كبير من التجار على رأسهم “المعلم شداد”.

بينما يحاول مصطفى شعبان الحصول على شحنة من السمك بقيمة 200 ألف جنيه كي ينقذ الفنان أحمد سليم ويقود بدور "المعلم بشر" ومحله، بعدما حجز عليه "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، وفرض عليه غرامة توريد بقيمة 2 مليون جنيه.

قصة مسلسل المعلم

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

ويشاركه عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

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