مسلسل محارب الحلقة 10.. هل يقتل "أبناء العم" حسن الرداد في المسلسل الرمضاني؟

تعرض في التاسعة من مساء اليوم الخميس الحلقة العاشرة من مسلسل محارب الذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة CBC وذلك حصريًا طوال شهر رمضان.

مسلسل محارب ملخص أحداث الحلقة 10

وتشهد أحداث الحلقة 10 من مسلسل محارب تطورًا كبيرًا في الأحداث لتتغير بشكل كامل بعد تصاعد السياق للمسلسل الدرامي لإنقاذ محارب من قضية الثأر في الصعيد.

ووافقت كبيرة العائلة جدة محارب على اعطاءه الأمان والتواجد معهم في الصعيد، فيما يرفض ابناء عمومته تواجده ويصممون على الثأر منه.

أما عن أخوة محارب فقد وقع ابراهيم “اخو محارب” في قضية اتجار بالمخدرات حيث اعطى ياسر ابراهيم كميات كبيرة من الحشيش والبودرة واتفقا على التوجه الى منطقة الدقي لبدء توزيعها، لكن بمجرد التحرك بسيارة ميكروباص ومرت بكمين شرطة، اشتبه الضابط في وضع ابراهيم وبعد تفتيشه تبين معه بحوزته كمية كبيرة من المخدرات وتم ترحيله في الحال.

العرض الأول لمسلسل محارب في تمام 9 مساءً على قناة CBC

ويعرض مسلسل محارب عبر قناة cbc دراما في الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 مساءً، وفي تمام الساعة 9 مساءً.

مسلسل محارب مواعيد اعادة الحلقة 10

والإعادة الأولى في الساعة 3:45 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحا عبر قناة cbc.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب الحلقة الأولى فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

“محارب” بطولة حسن الرداد ومعه عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

قد يهمك أيضا: