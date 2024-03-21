مسلسل "المعلم" الحلقة 10.. خطة كبار تجار سوق الأتكة للتخلص من مصطفى شعبان

انتهت الحلقة العاشرة من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان بنهاية مشوقة إذ ينتظر متابعو المسلسل الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 10

وانتهت الحلقة العاشرة من مسلسل المعلم على قرار المعلم شداد والجنتل كبار تجار سوق ميناء الأتكة وأعداء مصطفى شعبان بالقضاء عليه، وأن يكون ذلك هو آخر يوم في حياته والتخطيط لقتله.

وشهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 10 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة، بدأت بمشهد يستيقظ حسن ابن مصطفى شعبان ويقول: "المنبه رن متأخر وراحت علينا المدرسة لما أصحي ماما".

وظهرت الفنانة سهر الصايغ التي تجسد دور زوجة مصطفى شعبان وهي نائمة، وتنزف من أنفها ولا ترد على ابنها، ويظل حسن يقول: "ماما ماما إلحقني يا جدو ماما مش بترد عليا ومتعورة وبتنزل دم".

وتنتقل الأحداث إلى زوجة منذر ريحانه، التي تعلم بأنَّه أخذ الطبيب وذهب لإسعاف والد "دهب" المعلم بشر الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، بعد أن فقد الأخير وعيه.

وظهر منذر ريحانة وهو في حيرة من أمره، حيثُ تنصحه والدته التي تُجسد دورها الفنانة انتصار، وتقول له: "هات كلب يحرس دارك، وقط ياكل فارك، ومتحكيش لحد أسرارك.. أنا عارفه إن السناوي غالي عندك"، وتعده بأن تزوجه "دهب" هاجر أحمد، مقابل أن يقف معها في زيجة والده.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 11

من المقرر أن تعرض الحلقة 11 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشرة

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

يدور المسلسل حول سوق السمك، ويتعرض والد مصطفى شعبان الذي يجسد دوره النجم عبدالعزيز مخيون إلى مؤامرة مدبرة من تجار السمك في الشادر ويدخل السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

ابطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.