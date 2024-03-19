الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

شرطة المرور تضبط 17664 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

المرور
المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بـ مديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 17664 مخالفة مرورية متنوعة.

تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (17664) مخالفة مرورية متنوعة:

- (10118) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- (692) مخالفة سير دون تراخيص.

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مواعيد عمل المرور في رمضان 2024 لتسهيل الخدمة على المواطنين

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النيابة العامة للمرور| كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة والتظلم عليها

- (36) مخالفة دراجة نارية.

- (442) مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- (6) مخالفة موقف عشوائي.

- (4) مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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