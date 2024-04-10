الأربعاء 10 أبريل 2024
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حوادث

استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

استعلام عن مخالفات
استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة.. يبحث العديد من المواطنين يوميًا وبشكل شبه دائم عن كيفية استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، من خلال شبكة الإنترنت.

 

وخلال التقرير التالي نوضح للقارئ من خلال «الدستور» خطوات استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة.

 

في البداية ومع التقدم التكنولوجي الذي تشهده الدولة وتقديم العديد من الخدمات من خلال الإنترنت وتطبيقات الموبايل، شرعت وزارة الداخلية والنيابة العامة إلى تقديم الخدمات الخاصة بالمرور من خلال مواقعها الرسمية.

 

استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

تسدد إلكترونيًا | خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

 

أولى تلك الخطوات تتمثل في كتابة استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة على شبكة الإنترنت، وبعد ذلك تظهر مباشرة صفحة موقع النيابة العامة .

تأتي ثاني تلك الخطوات من خلال الضغط على خدمات المرور، وبمجرد الدخول علي صفحة النيابة العامة تتواجد العديد من الخدمات التي تقدمها النيابة العامة على موقعها الرسمي، ويتم إختيار خدمة مخالفات المرور.

وتظهر بعد ذلك العديد من الخيارات التي يتيحها الموقع للمواطنين من بينها الاستعلام عن مخالفات المرور، والتصالح والدفع والتظلمات ومتابعة الطلبات.

يختار القارئ خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور وبعد الدخول عليها يختار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

بمجرد الضغط علي الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات يتم إدخال رقم الرخصة سواء كانت حروف فقط أو حروف وأرقام ويظهر بعدها إجمالي المخالفات الموجودة على السيارة.

كما يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة كذلك وإدخال رقم الرخصة والمحافظة ونوع الترخيص والوحدة التي تم فيها إستخراج الرخصة.

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طرق وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع بوابة مرور مصر

كما أتاحت وزارة الداخلية من خلال موقع بوابة مرور مصر  .

 أيضًا خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور إليكترونيًا بخطوات بسيطة تمكن المواطن من الاستعلام عن مخالفات السيارات برقم اللوحة أو رقم الرخصة.

وبعد الدخول على خدمة مخالفات المرور يتم الضغط على الأيقونة الخاصة.

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