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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

انتشار أمني مكثف بالشوارع والطرق لتأمين احتفالات عيد الفطر

احتفالات عيد الفطر
احتفالات عيد الفطر

شهدت الشوراع والطرق الرئيسية صباح اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك أنتشار أمني مكثف لتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الفطر.

وشملت الإجراءات الأمنية نشر الخدمات المرورية والارتكازات على المحاور والطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات فى ظل زيادة الكثافات المرورية عليها تزامنا مع إجازة العيد، كما يتم رصد الحالة المرورية على الطرق من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور لتحقيق أقصى درجات الانضباط المرورى حفاظًا على الأرواح والممتلكات.   

انتشار أمني

كما شهدت محطات المترو انتشارًا أمنيًا موسعًا بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية خاصةً بمداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات مع متابعة رصد الحالة الأمنية من خلال كاميرات المراقبة بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات.   

وقد شملت الإجراءات الأمنية نشر الخدمات المرورية والارتكازات على المحاور والطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات فى ظل زيادة الكثافات المرورية عليها تزامنا مع إجازة العيد، كما يتم رصد الحالة المرورية على الطرق من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور لتحقيق أقصى درجات الانضباط المرورى حفاظًا على الأرواح والممتلكات.  

وامتدت الخطة الأمنية إلى نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل والتى تعد مقصدًا رئيسيًا للمحتفلين بعيد الفطر المبارك للاستمتاع بالرحالات النيلية وتهدف إلى ضمان التزام المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة وضوابط وعوامل الأمن والسلامة.

عيد الفطر المبارك احتفالات المواطنين بعيد الفطر الخدمات المرورية وزارة الداخلية

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