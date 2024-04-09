الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد لمستشار وزير التموين وآخرين لارتكابهم جرائم حجب السلع التموينية والرشوة

الرشوة
الرشوة

أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد ١٨ عامًا، وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ ١٤ ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، وكذا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة، كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن ٧ سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسعارها.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وتكثيف أعمال الرقابة والحوكمة على منظومة السلع التموينية والاستراتيجية، والتصدي لأي أعمال تمس حياة المواطنين اليومية.

المحكمة العسكرية مستشار وزير التموين وزير التموين هيئة الرقابة الإدارية الرقابة الإدارية

مواد متعلقة

النيابة تكشف تفاصيل حادث دهس أمام كلية العلوم ببورسعيد

رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسى بحلول عيد الفطر المبارك

طعنة في القلب.. تفاصيل سقوط سائق جثة هامدة أمام أولاده في دار السلام

النائب العام يصدر قرارًا بشأن تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل وذوى الإعاقة

وزير الداخلية يقرر إنشاء مركزى إصلاح وتأهيل بسوهاج والأقصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل بعض لجان التوفيق والمنازعات للعاصمة الإدارية

رئيس هيئة قضايا الدولة ينعى الدكتور أحمد فتحى سرور

المستشار سامح عبدالحكم ينعى الدكتور أحمد فتحى سرور

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

المشدد لمستشار وزير التموين وآخرين لارتكابهم جرائم حجب السلع التموينية والرشوة

انتشال جثة رابعة من ضحايا سقوط ميكروباص من أعلى معدية في بني سويف

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 وموعد صلاة عيد العيد

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

أحدث رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024.. "أعاده الله عليكم باليُمن والبركات"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

كحك العيد

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

كحك العيد.. متعة المصريين

محطة تل أبيب

المزيد

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب

"لم يعد هناك حياة".. سكان خان يونس يعودون لأحياءهم الممزقة بالكامل