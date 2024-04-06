الرقابة الإدارية تضبط مديرا عاما بـ"الزراعة" بتهمة تلقي رشوة مالية

أمرت نيابة الأموال العامة بجنوب القاهرة، اليوم، بحبس مسئول بوزارة الزراعة متورط في تلقي رشوة مالية مستغلًا علمه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

حبس مدير عام بوزارة الزراعة في تلقي رشوة مالية بالمعادي

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن أجهزة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير عام في وزارة الزراعة في منطقة المعادي، لتورطه في تلقي رشوة مالية من أحد أصحاب المنفعة مستغلًا عمله كمدير للإدارة.

وأنكر المتهم ارتكاب الواقعة ولكن واجهته النيابة بالتسجيلات الخاصة التي تثبت تلقيه مبلغ الرشوة، ووجهت له النيابة تهمة المنفعة واستغلال منصبه وتلقي رشوة مالية.