المستشار سامح عبدالحكم ينعى الدكتور أحمد فتحى سرور

نعى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، الدكتور أحمد فتحي سرور.

وقال: “أنعى رمزًا من رموز العمل التشريعي والقانوني والبرلماني ومرجعصا للقانون الجنائي في مصر والعالم العربي وهو صاحب فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية العريقة بموافقة اليونسكو ومساهمة العديد من الدول قبل تركه وزارة التعليم في حكومة عاطف صدقي ووضع حجر أساسها وأنشأ الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية، كما استمر رئيسًا لمجلس النواب على مدار 21 عاما.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان”.