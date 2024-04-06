السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المستشار سامح عبدالحكم ينعى الدكتور أحمد فتحى سرور

المستشار سامح عبد
المستشار سامح عبد الحكم

نعى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، الدكتور أحمد فتحي سرور.

وقال: “أنعى رمزًا من رموز العمل التشريعي والقانوني والبرلماني ومرجعصا للقانون الجنائي في مصر والعالم العربي وهو صاحب فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية العريقة بموافقة اليونسكو ومساهمة العديد من الدول قبل تركه وزارة التعليم في حكومة عاطف صدقي ووضع حجر أساسها وأنشأ الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية، كما استمر رئيسًا لمجلس النواب على مدار 21 عاما.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان”.

المستشار سامح عبد الحكم محكمة الجنايات أحمد فتحي سرور

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