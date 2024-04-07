الأحد 07 أبريل 2024
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حوادث

وزير الداخلية يقرر إنشاء مركزى إصلاح وتأهيل بسوهاج والأقصر

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا وزاريًا بإنشاء مركزي إصلاح وتأهيل بنطاق مديريتى أمن سوهاج والأقصر.

وتضمن نص قرار وزارة الداخلية قرارًا وزاريًا رقم 426 لسنة 2024 فى شأن إنشاء مركزي إصلاح جغرافيين بمديريتى أمن (سوهاج- الأقصر) لوزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة؛ وعلى القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1962 فى شأن مراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1654 لسنة 1971 بشأن اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح الجغرافية؛ وعلى خطط الوزارة للموارد البشرية (للضباط- للأفراد- للموظفين المدنيين)؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة؛ ينشأ بمديريتى أمن (سوهاج- الأقصر) مركزا إصلاح جغرافيان.

ويكون نطاق الاختصاص مديرية أمن سوهاج: مركز الإصلاح الجغرافى بقسم شرطة الكوثر، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافى دائرة قسم شرطة الكوثر.

أما مديرية أمن الأقصر، ينشأ مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة طيبة، ويشمل نطاق اختصاصه الجغرافى مركز شرطة طيبة. 

وذكر القرار الوزارى أنه يتنفذ بمركزى الإصلاح الجغرافيين بسوهاج والأقصر الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة (2) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى.

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أمن سوهاج

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