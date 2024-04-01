نادي قضاة مجلس الدولة يقيم حفل إفطاره بالإسكندرية (صور)

أقام نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية حفل إفطاره السنوي، احتفالاً بشهر رمضان، بحضور رئيس مجلس الدولة المستشار عادل فهيم محمد عزب ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف، والمستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، ود.عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والمستشار سامى عبد الحميد الأمين العام لمجلس الدولة والمستشار حسنى السلاموني - نائب رئيس مجلس الدولة رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية ورئيس نادى هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية، ورئيس نادى هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، ولفيف من مستشارى مجلس الدولة.

خلال اللقاء أكد المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة ثوابت وقيم العمل القضائي لمجلس الدولة ولقضاة المشروعية قضاة مجلس الدولة وفى الحفاظ على ما تحقق من إنجازات وتحقيق العدالة فى صورتها المُثلى.

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