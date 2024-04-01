بدء عمل دوائر القضاء الإدارى بمبنى مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة اليوم

بدأت اليوم الإثنين الموافق 1 أبريل دوائر محكمة القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة لديها، العمل من مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بالقطعة رقم (1/3)- حي خدمات جنوب القرنفل - مدينة القاهرة الجديدة، بعد نقلها من مبنى مجلس الدولة بالدقي ومبنى مجلس الدولة بالعباسية.

وكانت نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 58، في الحادي عشر من شهر مارس 2024، قرارا بنقل مقار محكمة القضاء الإداري ودوائر هيئة مفوضي الدولة من الدقي والعباسية إلى المقر الجديد بالقاهرة الجديدة.

وبالنسبة لدوائر المحكمة الإدارية العليا ودوائر المحاكم الإدارية (أدنى درجة تقاضي في مجلس الدولة) فتستمر في الانعقاد بمجلس الدولة في الدقي، وستظل دوائر المحاكم الإدارية والقضاء الإداري بالمحافظات تنعقد في مقار مجلس الدولة بالمدن المختلفة على مستوى الجمهورية.