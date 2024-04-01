الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بدء عمل دوائر القضاء الإدارى بمبنى مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة اليوم

مجلس الدولة
مجلس الدولة

بدأت اليوم الإثنين الموافق 1 أبريل دوائر محكمة  القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة لديها، العمل من مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بالقطعة رقم (1/3)- حي خدمات جنوب القرنفل - مدينة القاهرة الجديدة، بعد نقلها من مبنى مجلس الدولة بالدقي ومبنى مجلس الدولة بالعباسية.

وكانت نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 58، في الحادي عشر من شهر مارس 2024، قرارا بنقل مقار محكمة القضاء الإداري ودوائر هيئة مفوضي الدولة من الدقي والعباسية إلى المقر الجديد بالقاهرة الجديدة.

وبالنسبة لدوائر المحكمة الإدارية العليا ودوائر المحاكم الإدارية (أدنى درجة تقاضي في مجلس الدولة) فتستمر في الانعقاد بمجلس الدولة في الدقي، وستظل دوائر المحاكم الإدارية والقضاء الإداري بالمحافظات تنعقد في مقار مجلس الدولة بالمدن المختلفة على مستوى الجمهورية.

محكمة القضاء الإداري مفوضي الدولة القرنفل مدينة القاهرة الجديدة

مواد متعلقة

الشباب والرياضة تطالب مجلس الدولة برفض طعن مرتضى منصور على انتخابات الزمالك

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

انخفاض كبير فى أسعار جميع أنواع اللحوم.. الكيلو بـ160 جنيهًا قائم

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

عاجل.. «القاهرة الإخبارية»: الطائرة المسيرة التى ضربت إيلات استهدفت الرصيف العسكرى فى الميناء

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر