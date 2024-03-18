الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الشباب والرياضة تطالب مجلس الدولة برفض طعن مرتضى منصور على انتخابات الزمالك

مجلس الدولة
مجلس الدولة

طالبت هيئة قضائية الدولة نيابة عن وزارة الشباب والرياضة برفض الطعن المقدم من مرتضي منصور واخر علي بطلان انتخابات نادي الزمالك وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

وتنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي.

تقدم جمال عبد الكريم المحامي بالنقض والإدارية العليا، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، رقم 12303 لسنة 78 ق والصادر فيه الحكم بجلسة 14 يناير 2024 م لبطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، وكيلًا عن كل من، ماجد فاروق عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات وآخرين.

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اليوم.. نظر طعن بطلان انتخابات مجلس إدارة الزمالك

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تأجيل طعن ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك لجلسة 18 مارس

وذكر الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من الدائرة الثانية أفراد بجلسة الأحد الموافق 2024/1/14م في الدعوى رقم 12303لسنة 78ق، والذي قضى: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20 على مقعد أمين الصندوق مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعين والمدعي عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة مناصفة.

الشباب والرياضة انتخابات الزمالك طعن مرتضى منصور مجلس الدولة مرتضى منصور

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