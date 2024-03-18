اليوم.. نظر طعن بطلان انتخابات مجلس إدارة الزمالك

تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من أحد المحامين على الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك.

جاء ذلك في الطعن رقم 12303 لسنة 78 ق المقام على الحكم بجلسة 14 يناير 2024 لبطلان انتخابات مجلس إدارة الزمالك، وكيلًا عن أحد المرشحين على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الأخيرة.

وذكر الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من الدائرة الثانية أفراد بجلسة الأحد الموافق 2024-1-14م في الدعوى رقم 12303لسنة 78ق، الذي قضى منطوق حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة الأوليمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023-10-20 عن مقعد أمين الصندوق مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزمت المدعين والمدعي عليهم المصروفات واتعاب المحاماة مناصفة.