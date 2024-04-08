الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس مسؤول بوزارة الزراعة تلقى رشوة مستغلًا وظيفته

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة المعادي، اليوم، حبس مسئول بوزارة الزراعة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالرشوة.

وتبين أن المتهم طلب وتلقى رشوة مالية من أحد المنتفعين من مجال عمله تقدر بـ40 ألف جنيه مقابل إجراء تسهيلات للطرف الثاني، ويوم الواقعة تربصت له الرقابة الإدارية عقب تسجيل المكالمات ولقاء الرشوة وتم ضبطه متلبسًا.

وأمام النيابة أنكر المتهم واقعة الرشوة، موضحًا أن هذا المبلغ كان دينًا من الراشي قائلًا: «كنت واخدهم سلف».

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن أجهزة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير عام في وزارة الزراعة في منطقة المعادي، لتورطه في تلقي رشوة مالية من أحد أصحاب المنفعة مستغلًا عمله كمدير للإدارة.

وأنكر المتهم ارتكاب الواقعة ولكن واجهته النيابة بالتسجيلات الخاصة التي تثبت تلقيه مبلغ الرشوة، ووجهت له النيابة تهمة المنفعة واستغلال منصبه وتلقي رشوة مالية.

الرشوة وزارة الزراعة محكمة المعادى قاضي المعارضات

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