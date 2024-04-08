الإثنين 08 أبريل 2024
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حوادث

الآن.. الاستعلام عن المخالفات المرورية 2024 مجانا من البيت

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2024 تحتل النصيب الأكبر من البحث لدى المواطنين وقائدي السيارات خاصة بعد التسهيلات التي أطلقتها النيابة العامة ووزارة الداخلية للاستعلام عن مخالفات المرور من المنزل دون الحاجة للذهاب الى وحدات المرور ومجانا. 

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2024 مجانا من البيت 

وتتيح النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، عبر خدمات المرور الإلكتروني وبالمجان لجميع المواطنين، بهدف التسهيل على المواطنين الراغبين في الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 داخل المحافظات.

ويمكن موقع وزارة الداخلية المواطن من الاطلاع على مخالفات المرور برقم السيارة عبر الخطوات التالية:

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية 2024

- قم بزيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة عبر الرابط التالي: من هنا.

- اختر أيقونة بيانات المرور

- الاستعلام عن مخالفات المركبات 2024.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- كتابة رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بإدخال الأرقام ثم الحروف.

- اضغط إجمالي مخالفات المرور لظهور الرسوم المقرر دفعها.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر اللوحة المعدنية

- قم بزيارة الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية عبر الرابط التالي: من هنا.

- أختر مركباتي.

- أختر الاستعلام عن مخالفات المرور.

- قم بإدخال الرقم الخاص بسيارتك وستظهر لك المخالفات.

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استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

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رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي لرخص المركبات الخاصة والقيادة

 

دفع مخالفات المرور من المنزل عبر الإنترنت:

ويمكن سداد المخالفات المرورية 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة عبر الرابط التالي: من هنا.

اضغط خدمة سداد المخالفات.

إدخل رقم السيارة الخاص بك.

اختر عرض المخالفات.

اختر المخالفات التي ستسددها ثم اختر طريقة الدفع.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 

ويمكن لسائقي المركبات الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الرقم القومي، وتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لـ بوابة المرور الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومي

1.   ادخل على الموقع الإلكتروني لـ بوابة المرور الإلكتروني.

2.   اضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

3- قم بالضغط على كلمة استمرار.

4- اختر ما بين إدخال رقم الرخصة أو إدخال الحروف الموجودة على اللوحة.

5- في حال اختيارك لرقم الرخصة يتعين عليك اختيار المحافظة.

6- ستظهر لك قيمة المخالفات المرورية التي عليك دفعها.

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ويتيح الموقع الخاص بوزارة الداخلية للمواطن الخدمات التالية:

1. دفع مخالفات المرور أونلاين.

2. التظلم على مخالفات المرور برقم السيارة.

3. يسهل إصدار شهادة مخالفات المرور.

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