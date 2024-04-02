مصر 2030.. ملفات الهجرة بين القضاء على المخالفات وجذب الكفاءات

تُسطر وزارة الهجرة المصرية قصة نجاح حقيقية في ملفاتها، من مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى زيادة التواصل مع المصريين بالخارج وصولًا إلى تعزيز التحويلات الدولارية.

وتُواصل الوزارة العمل بجدٍّ لخدمة المصريين بالخارج وتحقيق أهدافهم، إيمانًا منها بأنهم شركاء أساسيون في بناء مستقبل مصر.

من قلب مصر، تُنسجُ سيمفونيةٌ رائعةٌ تُجسدُ إرادةً قويةً وعملًا دؤوبًا لخدمة المصريين بالخارج. بقيادةٍ فذّةٍ من وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، تُبحرُ وزارةُ الهجرةِ في رحلةٍ مُفعمةٍ بالإنجازاتِ نحو مستقبلٍ مشرقٍ للمصريينَ أينما تواجدوا.

رحلةٌ لا تعرفُ الكللَ، حيثُ تعملُ خليةُ العملِ في الوزارةِ على مدارِ الساعةِ لتحقيقِ أكبرِ استفادةٍ ممكنةٍ للمصريينَ بالخارجِ في مختلفِ المجالاتِ. وزياراتٌ خارجيةٌ ولقاءاتٌ مكثفةٌ مع كافةِ وزاراتِ ومؤسساتِ الدولةِ المعنيةِ لتقديمِ حزمٍ من المحفزاتِ التي تُحققُ نتائجَ لم تتحقْ منذُ عقود.

وإيمانًا بأهميةِ العلمِ والخبرةِ، تعملُ الوزارةُ على الاستفادةِ من كلِّ علمائنا وخبرائنا بالخارجِ وربطهم بقضايا التنميةِ المستدامةِ في مصر. كما تُولي الوزارةُ اهتمامًا خاصًا بالشبابِ، فتُقدمُ لهم كافةَ التيسيراتِ في مجالاتِ التعليمِ والثقافةِ وغيرها من المجالاتِ.

وتأكيدًا على عمقِ العلاقاتِ المصريةِ العربيةِ والأفريقيةِ، تعملُ الوزارةُ على تعزيزِ العلاقاتِ المصريةِ مع الأشقاءِ الأفارقةِ ومع الجالياتِ التي عاشتْ على أرضِ مصرَ، استكمالًا للمبادرةِ الرئاسيةِ "إحياءُ الجذورِ".

على صعيدِ مكافحةِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ، تُطلقُ الوزارةُ مبادرةَ "مراكبِ النجاةِ" للتوعيةِ بمخاطرِ هذه الظاهرةِ وتوفيرِ البدائلِ الآمنةِ للشبابِ. وتُعززُ الوزارةُ تعاونها مع مختلفِ المؤسساتِ المعنيةِ، محليًا ودوليًا، لوضعِ خططٍ استراتيجيةٍ لمكافحةِ هذه الظاهرةِ وتحقيقِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ.

مراكب النجاة

ولطالما كانت المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" ضمن قائمة الملفات الأكثر اهتماما خلال رحلة الأشهر الثلاثة منذ تسلم السفيرة سها جندي حقيبة وزارة الهجرة، فالتقت مختصين بالهجرة والتعاون في مجال مكافحة "الهجرة غير الشرعية" من الداخل والخارج.

وتسعى الهجرة من خلال التعاون مع كافة المؤسسات المعنية إلى تطوير آليات التعاون بمجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبناء على ما تم من تعاون مسبق بما يخدم شبابنا بالخارج، والشباب بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، وكذلك تطوير برامج التوعية والتثقيف التي يتم تنفيذها.

ولم تتوقف الجهود على اللتعاون والتنسيق مع المسئولين المحلين، ففتحت السفيرة سها جندي أبواب الوزارة للتعاون مع المسئولين الدوليين والمنظمات الدولي لتعزيز التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة خاصة في مجال الهجرة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير البدائل الآمنة للهجرة.

ولتعزيزِ التواصلِ مع المصريينَ بالخارجِ، تُطلقُ الوزارةُ مبادرةَ "ساعةٍ مع الوزيرةِ" لتُتيحَ المجالَ أمامَ ممثلي الجالياتِ المصريةِ حولَ العالمِ للتعبيرِ عن آرائهم ومقترحاتهم. كما تُقدمُ الوزارةُ العديدَ من المحفزاتِ، مثلَ إعفاءِ سياراتِ المصريينَ بالخارجِ من الرسومِ والضرائبِ، وتخفيضاتٍ على تذاكرِ الطيرانِ، وعروضٍ خاصةٍ على مشروعاتِ الإسكانِ.

على مدار نحو 18 ساعة تعمل السفيرة سها جندي يوميًا، فتلتقي المسئولين والخبراء من كل مكان، بحثًا عن فرصة أو تعزيزًا لدور يخدم المصريين بالخارج، بجانب إطلاقها مبادرة "ساعة مع الوزيرة" لتلتقي ممثلي الجاليات والكيانات المصرية بالخارج حول العالم، تستمع لآرائهم وتناقش أفكارهم وتستجيب لمقترحاتهم، وتؤكد دائما أن مصر تنهض بجميع أبنائها في الداخل والخارج.



ولزيادةِ التحويلاتِ الدولاريةِ، تُطلقُ الوزارةُ استراتيجيةً لتمكينِ المصريينَ بالخارجِ من المشاركةِ في دعمِ الاقتصادِ الوطنيِ. وتُقدمُ الوزارةُ مساراتٍ بديلةً لزيادةِ التحويلاتِ الدولاريةِ، وتُذللُ العقباتِ أمامَ المصريينَ بالخارجِ لتحفيزِهم على تحويلِ أموالهم، عن طريق استحداث عدد من المبادرات المهمة الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج، وتذليل العقبات أمامهم ما يؤدي لتحفيز وجذب كل من التحويلات الدولارية.

ولتعزيزِ أواصرِ الترابطِ مع الجالياتِ التي عاشتْ على أرضِ مصرَ، تُطلقُ الوزارةُ مبادرةَ "إحياءِ الجذورِ". وتُعززُ الوزارةُ علاقاتِها مع الدولِ الشقيقةِ والصديقةِ، إيمانًا منها بأهميةِ التعاونِ الدوليِ في تحقيقِ أهدافِها.

ملف إحياء الجذور

رحلة مستمرة لتعميق أواصر الترابط مع الجاليات التي عاشت على أرض مصر، ومن بينها الجاليات القبرصية واليونانية، وهو ما تجني مصر ثماره من تعاون ممتد حتى الآن في مختلف المجالات، وتسعى الوزارة ضمن مباحثات ثلاثية إلى استكمال التعاون المشترك لإطلاق النسخة الخامسة من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"

استمرار تقديم محفزات للمصريين بالخارج

عملت السفيرة سها جندي على توفير الكثير من المحفزات المخصصة للمصريين بالخارج تلبية لطلباتهم واحتياجاتهم، حيث أنه لأول مرة وبعد سعي مستمر على مدار شهور، تمت الموافقة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها.

والتنسيق مع وزير الطيران لمنح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25%، كما سيتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا في السابق، بينما الراكب الأساسي للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادي المعلن من الشركة، كما أن هناك تخفيضات للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، من سعر التذكرة المعلن من مصر للطيران ولا يشمل التحاليل والحجر الصحي.