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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 21

نور والكوكب السعيد
نور والكوكب السعيد

بدأت الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل نور والكوكب السعيد بعنوان داخل عالم المطاط حيث واجه الأبطال رجال المطاط في معركة مثيرة، وقاموا بقطع الكهرباء لمنعهم من استخدام أسلحتهم. لكن رجال المطاط لم يستسلموا، فاستخدموا البطاريات بديلًا عن الكهرباء. حاولوا إقناع الفريق بأنهم الأجدر بحكم العالم، ووعدوا بتنفيذ مخططهم خلال ثلاثة أيام.

والتقى الأبطال بشخص يدعى صبري، أحد المشتبه بهم، الذي ساعدهم بعد اكتشاف مخطط رجال المطاط، وأكد صبري أنهم يخرجون للعالم من خلال بوابة موجودة على أجهزة كمبيوتر في جميع أنحاء العالم، وأنه يمكن للبشر الدخول إلى هذه البوابة والتحول إلى شخصيات كرتونية (أفتار)من خلال التواصل مع البشر خارج اللعبة، يمكنهم النجاح في العالم الافتراضي لمواجهة رجال المطاط.

وبالفعل دخل نور والرجل الفضائي إلى اللعبة، وتمكنوا من إخفاء رجال المطاط والقضاء عليهم. 

وانتهت الحلقة بتشجيع الأطفال على ترك الألعاب والتواصل مع أصدقائهم في العالم الحقيقي بدلًا من الاتجاه إلى العالم الافتراضي.

مسلسل نور والكوكب السعيد قنوات عرض الحلقة الثانية والعشرون

يمكن متابعة مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، حيث يعرض يوميا الساعة ٦:١٠، كما أنه يعرض على منصة واتش ات، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 19

مسلسل نور والكوكب السعيد احداث الحلقة 18

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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