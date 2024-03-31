أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 20 محور اهتمام الكثيرين حاليا خاصة عقب تصدرها التريند خلال الساعات القليلة الماضية والتي جاءت تحت عنوان الحصار، حيث استمر نور وفريقة في البحث عن ملاك لعبة عالم المطاط والتي تسبب في تعرض الأطفال للأزمات النفسية.



أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 20

جاءت أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 20 مثيرة حيث استطاعوا الذهاب إلى مواقع الأماكن التي يتم استخدامها في هذه اللعبة ووصلوا إلى مكان مشبه فيه من القائمين على هذه اللعبة يدعى صبري وقام الكائن الفضائي بدخول مبنى الشركة الذي وصل إليه المشتبه واستطاع الوصول إلى أماكن رجال المطاط والذين قاموا بستدراجه وخطفه داخل المبنى، وعندما دخل نور إلى المبنى قاموا بخطفه ايضا وانتهت الحلقة بعد اختطافهم وتشوية اجهزة ارسال الأبطال ولم تستطع فرحة وزهرة الوصول لهم



مسلسل نور والكوكب السعيد قنوات عرض الحلقة الواحدة والعشرون

يمكن متابعة مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، حيث يعرض يوميا الساعة ٦:١٠، كما أنه يعرض على منصة واتش ات، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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