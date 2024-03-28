الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الهجرة": أبناء مصر في الخارج يعدون ثروة قومية كبرى

خلال اللقاء
خلال اللقاء

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرييين بالخارج السفيرة سها جندي، أن أبناء مصر في الخارج يعدون ثروة قومية كبرى، ومحل فخر وإشادة لما يقومون به من إثراء للمجتمعات التي يعيشون فيها. 

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الاحتفالية التي أقامها سفير بريطانيا لدي مصر جاريث بيلي، ترحيبًا بزيارة اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأمم المتحدة إلى مصر، وذلك بحضور نخبة من رموز المجتمعين المصري والبريطاني والمجتمع الدبلوماسي في مصر. 

وأعربت الوزيرة سها جندي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم /الخميس/ عن سعادتها بلقاء المتخصصين والدارسين المصريين والعلماء والأطباء والخبراء من المصريين الذين أثروا المجتمع البريطاني والمصري معًا، بعلمهم الغزير وكفاءاتهم النادرة.

 وقالت: "وما يملؤني فرحا عندما أسمع آيات الشكر والعرفان والإشادة بعلمهم وإنجازاتهم من البريطانيين أنفسهم".

 وتابعت الوزيرة: "رمضان دائما يجمعنا فلا تشعر بالغربة حتى وإن كنت وسط مئات الجنسيات، فأجواؤه في مصر تنشر من المحبة والألفة والأخوة غطاء يملأ المكان ويفرش من العطاء الإنساني والدفء ما يجعلنا نشعر بالامتنان والمحبة".

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