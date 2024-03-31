مسلسل نور والكوكب السعيد ملخص الحلقة 20

شهدت أحداث الحلقة العشرون أمس السبت، من مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد، ونقدم لكم من خلال هذه السطور تفاصيل ملخص الحلقة لمن، لم يتسن لهم متابعتها مساء أمس.

أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 20

جاءت أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 20 مثيرة حيث استطاعوا الذهاب إلى مواقع الأماكن التي يتم استخدامها في هذه اللعبة ووصلوا إلى مكان مشبه فيه من القائمين على هذه اللعبة يدعى صبري وقام الكائن الفضائي بدخول مبنى الشركة الذي وصل إليه المشتبه واستطاع الوصول إلى أماكن رجال المطاط والذين قاموا باستدراجه وخطفه داخل المبنى، وعندما دخل نور إلى المبنى قاموا بخطفه ايضا وانتهت الحلقة بعد اختطافهم وتشويه أجهزة إرسال الأبطال ولم تستطع فرحة وزهرة الوصول لهم.

مسلسل نور والكوكب السعيد قنوات عرض الحلقة الواحدة والعشرون

يمكن متابعة مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، حيث يعرض يوميا الساعة 6:10، كما أنه يعرض على منصة واتش ات، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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