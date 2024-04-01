يتسأل الكثرين عن موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 21 الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك عبر القناة الأولي، والمسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويشهد نسب عالية من المشاهدة يوميا.

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 21

جاء موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 21 والذي يشهد نسب عالية من المشاهدة عبر جوجل ممن لم يتسنى لهم متابعة الحلقة أمس عن موعد إعادة عرض حلقات المسلسل في وقت غير موعدها الأساسي، حيث تعرض الحلقة أكثر من مرة على مدار اليوم، فيعاد مرة أخرى على القناة الفضائية المصرية قبل الموعد الأساسي بساعة بشكل يومي.

ملخص الحلقة 21 من مسلسل نور والكوكب السعيد

في هذه الحلقة، واجه الأبطال رجال المطاط في معركة مثيرة، حيث قاموا بقطع الكهرباء لمنعهم من استخدام أسلحتهم. لكن رجال المطاط لم يستسلموا، فاستخدموا البطاريات بديلًا عن الكهرباء، كما حاولوا إقناع الفريق بأنهم الأجدر بحكم العالم، ووعدوا بتنفيذ مخططهم خلال ثلاثة أيام.

التقى الأبطال بصبري، أحد المشتبه بهم، الذي ساعدهم بعد اكتشاف مخطط رجال المطاطـ، وأكد صبري أنهم يخرجون للعالم من خلال بوابة موجودة على أجهزة كمبيوتر في جميع أنحاء العالم. يمكن للبشر الدخول إلى هذه البوابة والتحول إلى شخصيات كرتونية (أفتار) من خلال التواصل مع البشر خارج اللعبة، يمكنهم النجاح في العالم الافتراضي لمواجهة رجال المطاط.

دخل نور والرجل الفضائي إلى اللعبة، وتمكنوا من إخفاء رجال المطاط والقضاء عليهم.

وانتهت الحلقة بتشجيع الأطفال على ترك الألعاب والتواصل مع أصدقائهم في العالم الحقيقي بدلًا من الاتجاه إلى العالم الافتراضي.

مسلسل نور والكوكب السعيد قنوات عرض الحلقة الثانية والعشرون

يمكن متابعة مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، حيث يعرض يوميا الساعة ٦:١٠، كما أنه يعرض على منصة واتش ات، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.