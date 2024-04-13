وضعت الإدارة العامة للمرور عددا من الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على رخصة قيادة لذوي الهمم، وذلك وفقا للمادة 295 من قانون المرور، التي تنص على أنه لا يجوز الترخيص لذوي الهمم إلا برخصة قيادة سيارة خاصة، ويقدم الطلب على النموذج المعتمد إلى قسم المرور التابع له.

الشروط الحصول على رخصة قيادة لذوي الهمم

الدستور تقدم لذوي الهمم كافة الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على رخصة قيادة لذوي الهمم، قبل التوجه إلى وحدة المرور التابع لها طالب الرخصة.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على رخصة قيادة لذوي الهمم

وحدد قانون المرور عددا من الشروط:

عدد 4 صور شخصية صورة الرقم القومي بعد الإطلاع على الأصل. مستند إثبات الإعاقة لدى طالب الخدمة. ألا يقل سن طالب الرخصة عن 18 عام. ثبوت لياقته الطبية بمعرفة القومسيون الطبي المختص لقيادة سيارة خاصة مصممة خصيصا من حيث التصميم الفني بما يتناسب مع الحالة الصحية االناشئة عن الإعاقة وبما يزيل أثار الإعاقة المثبته بطالب الرخصة للقدرة على القيادة العادية الأمنة له. اجتياز الطالب بنجاح للاختبار الفني في قيادة السيارة المصممة خصيصا لحالته من حيث التصميم الفني. لا يجوز للمرخص له قيادة سيارة أخرى غير تلك المشار إليها في رخصة القيادة برقم السيارة المخصصة له ولحالته والتي تزيل أثار الإعاقة من أجل قيادة عادية أمنة.

كما يمكن لذوي الهمم عقب انتهاء رخصة القيادة الخاصة بها تجديد رخصة القيادة عن طريق تقديم ما يفيد لياقته للقيادة، مع استخرتج شهادة بيانات من نيابة المرور، والتوجه إلى وحدة المرور التابع لها لعمل طلب من جانب صاحب الرخصة مع تقديم كافة الأوراق إلى الموظف المختص.