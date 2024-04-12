السبت 13 أبريل 2024
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حوادث

شروط استخراج رخصة القيادة المهنية

رخصة القيادة المهنية
رخصة القيادة المهنية

يبحث الكثير من المواطنين، عن شروط استخراج رخصة القيادة المهنية، من خلال محرك جوجل وغيرها من المنصات، للتعرف على الشروط والأوراق المطلوبة.

 

شروط استخراج رخصة القيادة المهنية

“الدستور” تقدم لقرائها ومتابعيها كافة التفاصيل حول شروط استخراج رخصة القيادة المهنية، حتى يتم استخرجها في منتهى السهولة واليسر.

وحددت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، شروط استخراج رخصة القيادة المهنية لراغبي الحصول عليها وتتضمن: 

سحب 1216 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكترونى

  1. استخراج رخصة القيادة من قسم المرور التابع له محل إقامة طالب التراخيص كما نثبت بمستندات إثبات الشخصية.
  2. ألا يقل سن طالب الترخيص عت 21 سنه ميلادية.
  3. إثبات السن والشخصية ومحل الإقامة "بطاقة الرقم القومي- جواز السفر".
  4. تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
  5. عدد 4 صور شخصية.
  6. صحيفة الحالة الجنائية أو خطاب من جهة العمل " حكومية-قطاع عام".
  7. شهادات إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ومقترنة بإجادة القراءة والكتابة.
  8. عضوية أحد النقابات العامة أو أحد فروعها.
  9. التأكد من اللياقة الطبية بمعرفة القومسيون الطبي.
  10. اجتياز الاختبار الشفوي المعد من قبل قسم التراخيص يتضمن الأسئلة وأداب المرور وعلاماته وإرشاداته ومدى إلمامه بجغرافيا المحافظة التي يقيم بها ومعرفة اتجاهات المرور ومواقع الأماكن والمنشأت العامة واهامة والأثرية.
  11. بعد اجتياز الاختبار الشفهي بمجاح يتم اجتياز الطالب الاختبار العلمي وفي حالة عدم اجتياز الاختبار الشفوي أو العملي يعاد اختبار طالب التراخيص بعد مضي ثلاث أشهر على الأقل، وفي حالة عدم احتيازه للمرة الثانية يعاد اختباره بناء على طلبه بمعرفة لجنة فنية بالإدارة العامة للمرور وفي حالة رسوبه يجوز له التقدم بطلب جديد إلى قسم المرور المختص بعد مضي سته أشهر على الاختبار الأخير.
  12. تصرف الرخصة وتسري لمدة 3 سنوات يجوز تجديدها في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهائها.
  13. يمكن استبدال رخصة القيادة المهنية بالمستوى الأعلى بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة الأصلية " استبدال رخصة قيادة الدرجة الثالثة بأخرى ثانية وكذا الاستبدال رخص القيادة الثانية بأخرى أولى"
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