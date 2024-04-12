يبحث الكثير من المواطنين، عن شروط استخراج رخصة القيادة المهنية، من خلال محرك جوجل وغيرها من المنصات، للتعرف على الشروط والأوراق المطلوبة.

شروط استخراج رخصة القيادة المهنية

“الدستور” تقدم لقرائها ومتابعيها كافة التفاصيل حول شروط استخراج رخصة القيادة المهنية، حتى يتم استخرجها في منتهى السهولة واليسر.

وحددت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، شروط استخراج رخصة القيادة المهنية لراغبي الحصول عليها وتتضمن: