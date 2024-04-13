شروط استخراج رخصة القيادة الدولية

وضعت وزارة الداخلية عددا من الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة الدولية من خلال وحدات المرور المختصة بذلك.

وهناك 6 شروط لازمة لاستخراج رخصة القيادة الدولية للراغبين في الحصول عليها: