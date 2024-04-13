السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

شروط استخراج رخصة القيادة الدولية

رخصة القيادة الدولية
رخصة القيادة الدولية

وضعت وزارة الداخلية عددا من الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة الدولية من خلال وحدات المرور المختصة بذلك.

سحب 1111 رخصة لعدم تركيب "الملصق الإلكتروني"

وهناك 6 شروط لازمة لاستخراج رخصة القيادة الدولية للراغبين في الحصول عليها:

  1. يتولى نادي السيارات المصري إصدار رخصة القيادة الدولية.
  2. أن يكوب طالب الرخص مصريا أو أجنبيا مقيما في مصر وقت تقديم طلب الحصول على الرخصة.
  3. أن يكون حاصلا على رخصة قيادة مصرية وفقا لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وسارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة.
  4. موافقة الإدارة العامة للمرور على النموذج المؤمن المعد لذلك مقابل تكاليف إصدار فعلية وذلك لصحة بيانات الرخصة المصرية.
  5. يتم تقديم طلب الحصول على الرخصة إلى نادي السيارات والرحلات المصري بشارع قصر النيل بالقاهرة.
  6. سداد الرسوم المقررة طبقا لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية واستلام الرخصة من نادي السيارات والرحلات المصري.
وحدات المرور القيادة الدولية نادي السيارات المصري إصدار رخصة القيادة الدولية قانون المرور

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