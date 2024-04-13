شروط استخراج رخصة القيادة الدولية
وضعت وزارة الداخلية عددا من الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة الدولية من خلال وحدات المرور المختصة بذلك.
وهناك 6 شروط لازمة لاستخراج رخصة القيادة الدولية للراغبين في الحصول عليها:
- يتولى نادي السيارات المصري إصدار رخصة القيادة الدولية.
- أن يكوب طالب الرخص مصريا أو أجنبيا مقيما في مصر وقت تقديم طلب الحصول على الرخصة.
- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة مصرية وفقا لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وسارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة.
- موافقة الإدارة العامة للمرور على النموذج المؤمن المعد لذلك مقابل تكاليف إصدار فعلية وذلك لصحة بيانات الرخصة المصرية.
- يتم تقديم طلب الحصول على الرخصة إلى نادي السيارات والرحلات المصري بشارع قصر النيل بالقاهرة.
- سداد الرسوم المقررة طبقا لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية واستلام الرخصة من نادي السيارات والرحلات المصري.