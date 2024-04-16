الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استمرار حبس قاتل مواطن في مشاجرة بالخرطوش 15 يوما في المرج

حبس
حبس

أصدر قاضى المعارضات المختص بمحكمة جنح المرج، اليوم قرارا، باستمرار حبس كهربائى 15 يوما على ذمة اتهامه بقتل عامل رميا بالرصاص أثناء مشاجرة.

كان قد تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة أحد الأشخاص وبها إصابات بطلق خرطوش إثر إدعاء مشاجرة.

قبل بيعهم فى العيد.. ديلر المرج: ده موسم والشيطان شاطر

على الفور تم إخطار اللواء أشرف الجنددي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، الذي كلف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة للمباحث بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

توصلت التحريات إلى تحديد المتهم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة واعترف بتفاصيلها. 

قاضي المعارضات محكمة جنح المرج تل عامل قسم شرطة المرج مديرية امن القاهرة طلق خرطوش اللواء علاء بشندى مدير أمن القاهرة

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات أمريكية اشتبكت بنجاح مع طائرتين مسيرتين فى مناطق الحوثيين

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

براءة المتهم بقضية "فتاة الشروق".. هل يُمكن أن يحصل عليها فى الاستئناف أو النقض؟

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة طوباس الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

صور

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"