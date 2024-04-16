استمرار حبس قاتل مواطن في مشاجرة بالخرطوش 15 يوما في المرج

أصدر قاضى المعارضات المختص بمحكمة جنح المرج، اليوم قرارا، باستمرار حبس كهربائى 15 يوما على ذمة اتهامه بقتل عامل رميا بالرصاص أثناء مشاجرة.

كان قد تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة أحد الأشخاص وبها إصابات بطلق خرطوش إثر إدعاء مشاجرة.

على الفور تم إخطار اللواء أشرف الجنددي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، الذي كلف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة للمباحث بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

توصلت التحريات إلى تحديد المتهم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة واعترف بتفاصيلها.