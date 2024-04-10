الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قبل بيعهم فى العيد.. ديلر المرج: ده موسم والشيطان شاطر

متهم
متهم

كشفت اعترافات المتهم بترويج المخدرات في منطقة المرج عن تفاصيل الواقعة حيث ذكر المتهم أن فترة الأعياد موسم لهم لتوفير متطلبات الحياة.

 

وذكرت أن ترويج المخدرات يجلب الأموال سريعا والشيطان صور لنا هذا الطريق لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة المرج.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  قد تمكنت من ضبط (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (11،500 كجم من مخدر الحشيش – بندقية آلية وعدد من الطلقات).

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

ترويج المخدرات منطقة المرج المخدرات جلب الأموال النيابة

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