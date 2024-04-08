الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط أخطر ديلر حشيش في المرج

حشيش
حشيش

مع قرب انتهاء شهر رمضان وقبل ساعات من عيد الفطر، بدأ أخطر تاجر مخدرات  في المرج، التجهيز لعيد الفطر المبارك، بحيازته 11 كيلو ونصف من مخدر الحشيش، وبندقية آلية وعدد من الطلقات.

11 كيلو حشيش

تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، كشفت تجهيز المتهم للعيد وتقطيع المخدرات لتوزيعها على متعاطي المخدرات، بالإضافة لحيازة سلاح ناري للدفاع عن المخدرات.

وتبين أن المتهم استأجر غرفة ووضع بها المواد المخدرة، وبدأ في استقبال طلبات متعاطي المخدرات عبر هاتف محمول، ومن خلال ميزان المخدرات بدأ في التقطيع التغليف، وكان يحدد مواعيد اللقاء مع الزبائن، قبل القبض عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجا رالعرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية النيابة العامة حبس محكمة التحريات القبض علي آخر تاجر مخدرات حيازة 11 كيلو حشيش

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