الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس عنصرين إجراميبن ضبط بحوزتهما مخدرات بقيمة 1.7 مليون جنيه

حبس عنصرين إجراميبن
حبس عنصرين إجراميبن

قررت نيابة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، حبس عنصرين إجراميين، لهما معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما بدائرة مركز التل الكبير، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، تقدر قيمتها المالية بـ 1،750 مليون جنيه.

 

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة التل الكبير، يفيد نجاح المباحث في ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين، تقدر قيمتها المالية بـ 1،750 مليون جنيه، بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 25 كيلو جراما لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،750 مليون جنيه تقريبًا، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وزارة الداخلية النيابة العامة حبس محكمة التحريات حبس عنصرين مخدرات محافظة الإسماعيلية

مواد متعلقة

تصرف سريع وفعال من محافظة الإسماعيلية بعد انهيار جسر عزبة الكوبانية

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

"هدخلك طب عين شمس".. القبض على طالب نصب على طالبة بالخارج في سوهاج

سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

سعر الدولار اليوم 29 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس