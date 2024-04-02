الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

يتاجر في الآيس.. حبس ديلر كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس ديلر
حبس ديلر

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحيازته مخدر الآيس للاتجار به في كرداسة.

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته 19 كيسًا من مخدر الآيس، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض، كما طلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الآيس، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

 

txt

حبس عصابة غسلت 200 مليون جنيه من أموال المخدرات في الإسكندرية

txt

حبس متهمين بسرقة أبواب عقارات بأسلوب الخلع فى مدينة نصر

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاطل في كرداسة لحيازته كمية من مخدر الآيس بقصد الاتجار.

 

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر الآيس، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

ديلر الآيس حبس ديلر الآيس كرداسة حبس عاطل مخدر الأيس

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أطول سارى فى العالم.. رمز العزة والفخر فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. 7 محاور شاملة.. الرئيس يعلن مستهدفات العمل الوطنى فى الولاية الجديدة

البرج الأيقونى.. تحفة معمارية تُلامس عنان السماء فى قلب العاصمة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق