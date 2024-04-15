الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

صفقة لبيع "موبايل" تنتهى بجريمة فى المرج.. والمتهم: "سرقنى فضربته حتى الموت"

المتهم
المتهم

"سرق موبايلي وحاول الهرب فانهلت عليه بالضرب".. بتلك الكلمات بدأ المتهم أجنبي الجنسية، بـقتل مواطن في المرج، في الإدلاء باعترافات تفصيلية حول الواقعة، أمام النيابة العامة.

وكشف المتهم المقيم بعين شمس، أن الجريمة بدأت حينما قرر عرض هاتفه المحمول للبيع عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، مُشيرًا إلى أنه تلقى اتصالًا من المجني عليه يُخبره برغبته في شراء الهاتف.

وأضاف أنهما اتفقا على التقابل في أحد الأماكن بحي المرج، على أن يتوجها إلى أحد محلات الموبايل؛ لتحديد ثمن الهاتف تمهيدا لبيعه.

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وتابع: توصلنا لاتفاق مبدئي على ثمن الهاتف، لكني فوجئت بالمجني عليه يخطف الهاتف من يدي ويحاول الهرب، إلا أنني نجحت في اللحاق به وانهلت عليه بالضرب وفوجئت به وقد فارق الحياة".

كان قد ورد إخطار إلى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة من قسم شرطة المرج بالعثور على جثة (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بدائرة القسم.

أمر اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى أن مرتكب الواقعة طالب "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، مصاب بجروح متفرقة، وتم القض عليه وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق.

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