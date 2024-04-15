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محافظات

حبس تشكيل عصابي قتل سائق توك توك بالفيوم

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

قررت النيابة العامة بمحافظة الفيوم حبس 6 متهمين بقتل صبي بعد أن قاموا بسرقة التوك توك الخاص به بدائرة مركز شرطة إطسا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نيابة الفيوم تقرر حبس تشكيل عصابي وراء مقتل صبي سائق توك توك  4 أيام على ذمة التحقيق

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من القبض على  تشكيل عصابي، قام بقتل صبي يعمل سائق توك توك يدعى " عبد الناصر مصطفى بعد أن استدرجه أحدهم بحجة توصيله، لإحدى المناطق دائرة المركز، وذلك ليتمكنوا من ارتكاب جريمتهم، وعندما وصل إلى منطقة الحادث قامو بضربه على رأسه وبطنه مستخدمين آلات حادة، على أثر ذلك افضت روحه إلى بارئه.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم،  إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة اطسا، جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بتلقيها بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب مقتول وملقى بأرض زراعية بدائرة المركز.

فور البلاغ انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف لمكان الواقعة، وتمكنت القوات من انتشال الجثة ووضعها بمشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

كشفت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء حسام انور مدير مباحث المحافظة وقادها الرائد هيثم طلبه رئيس مباحث المركز،أن الشاب  يعمل سائق توك توك، ويدعى " عبد الناصر مصطفى ويبلغ من العمر 17 سنه،وأثناء عمله بالتوك توك ليلًا،قام أحد الأشخاص بالإتفاق معه لتوصيله لإحدى المناطق والاي تقع ما بين فوز والشبلى،وعلى محمل الأمان،ذهب معه الفتى ولا يعلم ما يخبئ له  القدر،وعند وصوله للمكان المتفق عليه إذ تفاجئ المجني عليه،بعدد من الأشخاص المجهولين، وقاموا بإنزاله من التوك توك وانهالوا عليه ضربًا مستخدمين آلات حادة لينهوا بذلك حياته، ثم ألقوا بجثمان الشاب في أحد الحقول الزراعية.

حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

نيابة الفيوم حبس تشكيل عصابي مقتل صبي سائق توك توك النيابة العامة بمحافظة الفيوم مديرية أمن الفيوم

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