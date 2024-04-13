السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في قرية سياحية بالفيوم

الشاب المتوفى
الشاب المتوفى

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث ادعاء صعق كهربائي في قرية سياحية على ضفاف بحيرة قارون بدائرة قسم شرطة ابشواي بمحافظة الفيوم، قبل قليل، وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ابشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، بلاغًا من مأمور قسم شرطة ابشواي يفيد تلقيه إخطار من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى ابشواي المركزي جثة شاب ادعاء صعق كهربائي بقرية سياحية على ضفاف بحيرة قارون، ويدعى "كريم محمود سعيد العبودي"، 20 سنة، مقيم بقرية فانوس بمركز طامية بمحافظة الفيوم.

وجرى توقيع مفتش الصحة على الجثة، ونقلها ووضعها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وانتقلت مباحث قسم شرطة ابشواي إلى موقع الحادث بالقرية السياحية ببحيرة قارون، وجارٍ المعاينة والفحص الشامل لمعرفة أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق.

مصرع شاب صعقا بالكهرباء بحيرة قارون قسم شرطة إبشواي قرية سياحية علي ضفاف بحيرة قارون الفيوم

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