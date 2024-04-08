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محافظات

براءة الابن المدان بقتل والده في الفيوم وإيداعه مستشفى الأمراض النفسية

حبس
حبس

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، براءة  وائل محمود صديق علي، المتهم بقتل والده طعنًا باستخدام سلاح أبيض، وإيداعه مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية.

براءة الابن المدان بقتل والده في الفيوم وإيداعه مستشفى الأمراض النفسية

 

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم الجديدة يفيد مقتل شخص على يد أخر طعنًا بسلاح أبيض «سكين».

 

وأفادت تحريات المباحث أن الجاني هو نجل القتيل، حيث نشبت بينهما مشاجرة استل الابن على إثرها سلاح أبيض «سكين»، وانهال على والده ضربا، مسددا له عدة طعنات، مما دفع المجني عليه للفرار من أمامه للنجاة بحياته حيث احتمى في دورة المياه، بهدف الهروب من طعنات المتهم، ولكن باء ذلك بالفشل، حيث لاحقه المتهم موصدًا الباب عليهما، مستكملًا التعدي عليه، إلى أن أودت طعنات السكين بحياة الأب في الحال.

 

تم إلقاء القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأحالت المتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

 

براءة الابن المدان بقتل والده الفيوم مستشفى الأمراض النفسية محكمة جنايات الفيوم مدير أمن الفيوم

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