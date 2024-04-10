محافظ الفيوم يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر الكبير

أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، والنائب سيد سلطان عضو مجلس النواب، والدكتور محمود طه الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وحشد غفير من المواطنين.

محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر الكبير



وتناولت خطبة العيد التي ألقاها فضيلة الشيخ جمعة عبدالفتاح، فضل صيام شهر رمضان المبارك، وفضائل قيام الليل وقراءة القرآن، وضرورة التمسك بتعاليم الإسلام السمحة، وصلة الرحم، والتسامح، وحب الأخرين، والتأسي بأخلاق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.



وعقب الصلاة، تبادل محافظ الفيوم التهنئة مع المواطنين داخل المسجد في جو يسوده الود والحب، مقدمًا التهنئة لشعب الفيوم الكريم، داعيًا الله تعالى أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يديم الله تعالى على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ الفيوم يؤدى صلاة عيد الفطر

محافظ الفيوم يؤدى صلاة عيد الفطر

محافظ الفيوم يؤدى صلاة عيد الفطر