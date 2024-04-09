الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توزيع 50 ألف كيلو لحوم و25 ألف كرتونة على المحتاجين بقرى الفيوم

بالصور.. الانتهاء
بالصور.. الانتهاء من توزيع 50 ألف كيلو لحوم و25الف كرتونة

انتهت جمعية الأورمان بمحافظة الفيوم،  تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، من توزيع عدد 50 ألف كيلو لحوم و25 ألف  كرتونة مواد غذائية بأغلب أرجاء ومراكز وقرى المحافظة وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى داخل المحافظة.

 

وقال جبريل عبدالوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، إن توزيع اللحوم والكراتين جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

 

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم التوزيع على مستوى نطاق جميع مراكز محافظة الفيوم بالمجان من جمعية الأورمان على مدار شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنه قد استفاد من توزيع الكراتين أغلب قرى المحافظة بعزبهم المختلفة.

 

وأوضح أن كراتين الأورمان تم توزيعها على الأهالى، والأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الهمم، من أبناء محافظة الفيوم وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة إلى قلوبهم خاصة فى أيام وليالى الشهر الكريم.

 

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توزيع 50 ألف كيلو لحوم 25الف كرتونة رمضان محافظة الفيوم مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم جمعية الأورمان

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