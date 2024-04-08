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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"القومي للمرأة بالفيوم" يوزع 150 ألف وجبة إفطار على السيدات غير القادرات

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة بالفيوم يوزع 150 ألف وجبة افطار

قام  المجلس القومي للمرأة بالفيوم، بتوزيع 150 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان على السيدات غير القادرات بقرى مراكز طامية والفيوم واطسا، وذلك في مبادرة "مطبخ المصرية" ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

كما قام فرع المجلس بالفيوم، بتدريب 300 سيدة على إعداد الولائم ليكون بداية نشاط اقتصادي للسيدات في القرى.

القومي للمرأة بالفيوم يوزع 150 ألف وجبة إفطار على السيدات غير القادرات ضمن مبادرة مطبخ المصرية

وأكدت الدكتورة نهير الشوشاني، مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن "مطبخ المصرية" ينفذه المجلس فى جميع محافظات الجمهورية وتعد "مطبخ المصرية" مبادرة مجتمعية ذو بعد تنموي مستدام تقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات.

وأضافت أن المبادرة لها بعد آخر يتمثل في تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب، حيث تلقت السيدات تدريبا على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي  طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية  للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والإلتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.

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