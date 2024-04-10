انتشال جثة طفلة بعد 12 ساعة من البحث.. غرقت ببحر يوسف بالفيوم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم، منذ قليل، من انتشال جثمان صغيرة لقيت مصرعها غرقا بعدما انزلقت قدمها وسقطت في مياه بحر يوسف بقرية هوارة عدلان بدائرة المركز الفيوم، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

انتشال جثة صغيرة بعد 12 ساعة من البحث.. غرقت ببحر يوسف بالفيوم

وكانت قد واصلت قوات الإنقاذ النهرى بالفيوم، جهودها صباح اليوم، في البحث عن جثة صغيرة تدعى "سدرة فتحي" 4 سنوات، والتي لقيت مصرعها غرقا في بحر يوسف بدائرة مركز شرطة الفيوم، كما استمر تجمع أهالي وأسرة المتوفي على شاطئ بحر يوسف في انتظار انتشال الجثة ودفنها في مقابر القرية.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إشارة من البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أول الفيوم، بتلقى بلاغ من أهالي قرية هوارة عدلان التابعة لنفس المركز، بسقوط طفله تدعى "سدرة فتحي" 4 سنوات في مياه بحر يوسف الرابط بين قرية هوارة عدلان ومدينة الفيوم.

وعلى الفور تم تشكيل قوة أمنية من مباحث مركز شرطة أول الفيوم ووصول قوات الإنقاذ النهري، والتوجه لمكان الواقعة محل البلاغ، وتقوم قوات الإنقاذ النهري بالبحث عن الطفله داخل المياه.



تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعه.