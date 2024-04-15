دم وطعنات.. جريمة قتل تهز الوراق بسبب خلاف على القمامة

"عاتب جاره على رمي القمامة أمام المحل" كانت شراراه الواقعة التى حدثت بين صاحب محل "سوبر ماركت" وجاره والتى انتهت بمقتل أحدهما.

وباشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع صاحب محل لاتهامه بقتل صاحب محل "سوبر ماركت" ويدعى "عصام" طعنا بسكين بسبب معاتبته في الوراق وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان ملابستها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم والضحية جيران، ويوم الواقعة، عاتب جاره على رمي القمامة أمام المحل، فحدثت مشادة كلامية بينهما، على إثرها استل الثاني سكينًا وسدد طعنة نافذة في البطن لصاحب المحل.

نشوب مشاجره

تلقى العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل في الوراق.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بقيادة العقيد مجدي موسى مفتش فرقة الوراق وأوسيم، وتبين أن المتهم أنهى حياة صاحب سوبر ماركت بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما.

ألقت الشرطة القبض على المتهم وسلاح الجريمة، وأودعت الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.