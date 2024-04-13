السبت 13 أبريل 2024
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محافظات

النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بالشروع في قتل شاب بكفر شكر

لواء نبيل سليم مدير
لواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية

أمرت النيابة العامة بمدينة كفرشكر بمحافظة القليوبية، ضبط وإحضار المتهم محمد، ا، ز المقيم بمدينة كفر شكر وعرضه على النيابة العامة فور التمكن من ضبطه وذلك لقيامه بطعن شاب طعنة نافذة في القفص الصدرى اخترقت الفص السفلى للرئة اليسرى وأدى إلى جرح شديد فى الشريان الرئوى وكادت أن تودي بحياته وفر المتهم هاربا وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر شكر التخصصي للعلاج والرعاية العاجلة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

فيما تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من جهودها في سرعة القبض على المتهمين الهاربين بعد واقعة الشروع فى قتل شاب فى العقد الثانى من عمره بطعنة نافذة فى القفص الصدري أثناء سيره بالطريق العام بمدينة كفر شكر وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى فى حالة خطيرة للتدخل الجراحى العاجل لإنقاذ حياته من قبل فريق طبى متخصص مستشفيات جامعة بنها ومستشفى كفر شكر التخصصى  وما زال تحت الرعاية الطبية المركزة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول شاب في العقد الثانى من عمره يدعى م، ا، ع  مقيم بقرية ميت الدريح بمدينة كفر شكر مصاب بجرح نافذ بالقفص الصدرى اخترقت الفص السفلى للرئة اليسرى وأدى إلى جرح شديد فى الشريان الرئوى وحالته غير مستقرة.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر والرائدان مصطفى الصباغ وأحمد عبد الحفيظ الخولى معاونا مباحث المركز، وتبين وجود الشاب مصاب داخل المستشفى يعانى من نزيف حاد إثر الطعنة النافذة بالقفص الصدرى ويخضع للملاحظة المستمرة داخل الرعاية المركزة حفاظا على حياته وجارى البحث عن الجناة فى كافة المناطق لسرعة ضبطهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كفر شكر امن القليوبية ضبط وإحضار اصابة شاب الشروع في قتل

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