الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية لتقديم التهنئة للمواطنين

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حدائق القناطر الخيرية وذلك لتقديم التهنئة للمواطنين المترددين على الحدائق بعيد الفطر المبارك، وتقديم هدايا الرئيس للأطفال لإدخال البهجة عليهم في يوم العيد ومشاركتهم فرحتهم.

وتفقد محافظ القليوبية حدائق عفلة والياسمين والتوفيق للتأكد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين في قضاء يوم العيد بالمتنزهات العامة، وقد التقى بعدد من الأسر المترددين على الحدائق بالمدينة.

وتبادل المحافظ مع المواطنين التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك وتمنى لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية، والتي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي مقدما الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر والتي أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها.

كما تفقد المحافظ عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترديين في حالة الطوارئ موجها بالتمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة 

كما أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية القرار رقم 367 لسنة 2024 بإيقاف كل من رئيس الوحدة المحلية بسرياقوس بالخانكة ومهندس بالإدارة الزراعية بالخانكة عن العمل احتياطيا ولصالح التحقيق لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك بناء على مذكرتي الإدارة الزراعية بالخانكة والإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، وذلك نتيجة تراخيهم في إزالة مبنى مخالف بالقرية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة من محافظ القليوبية نحو التصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معني بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

محافظ القليوبية القناطر الخيرية عيد الفطر حدائق القناطر الخيريه عبدالحميد الهجان

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