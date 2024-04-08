الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يصدر قرارًا بإيقاف رئيس وحدة محلية ومهندس زراعى

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، القرار رقم 367 لسنة 2024 بإيقاف كل من رئيس الوحدة المحلية بسرياقوس بالخانكة ومهندس بالإدارة الزراعية بالخانكة عن العمل احتياطيًا والتحقيق لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك بناءً على مذكرتي الإدارة الزراعية بالخانكة والإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، وذلك نتيجة تراخيهم في إزالة مبنى مخالف بالقرية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة من محافظ القليوبية نحو التصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معني بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

محافظ القليوبية الوحدة المحلية مدينة الخانكة الأراضي الزراعية قرية سرياقوس

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