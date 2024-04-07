الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يستقبل وفدًا كنسيًا للتهنئة بعيد الفطر

محافظ القليوبية يستقبل
محافظ القليوبية يستقبل وفد كنسي للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها والأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر.

وأكد محافظ القليوبية أن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصري، يشير إلى روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام وتلك الروح الوطنية التي تشكل حِصنًا آمنًا لأبناء هذا الوطن، مشيدًا بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.

ورحب محافظ القليوبية بوفد الكنيسة المصرية مؤكدًا اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري وروحه السمحة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مِصْرَنا الغالية قيادة وشعبًا وجيشًا، وأن ينعُم على شعبها بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والازدهار، مشيرًا إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط المحافظة وحرصها على تحقيق التنمية، فضلًا عن دورها في توعية المواطنين.

فيما عبر وفد الكنيسة المصرية عن خالص التهنئة بعيد الفطر المبارك لمحافظ القليوبية، وشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحيين، باعتبارهم شعبًا واحدًا في وطن ومصيرًا واحدًا، مشيرين إلى أن محافظة القليوبية تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتألُف بين جميع أبنائُها وهو الذي يظهر جليًا في الأعياد الدينية والوطنية، كما يُجسد روح التماسُك والترابط عند مواجهة التحديات متمنين دوام النجاح والتقدُم لما فيه خير وسلام جميع الشعب المصري.

محافظ القليوبية وفد كنسي عيد الفطر المبارك مطران بنها قويسنا تهنئة العيد

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