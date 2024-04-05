الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية فى ليلة القدر: نعيش روحانيات خاصة فى الشهر الكريم

احتفالية مديرية الاوقاف
احتفالية مديرية الاوقاف بليلة القدر

وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية خالص تهانيه القلبية لأبناء المحافظة، بمناسبة ليلة القدر المباركة، مطالباً الجميع بضرورة تضافر الجهود، خاصة ونحن نعيش روحانيات شهر رمضان المعظم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

 

وكان قد شهد محافظ القليوبية احتفالية مديرية الأوقاف بليلة القدر بمسجد ناصر بمدينة بنها بحضور الأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والأستاذ الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الاهلية والدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية والعقيد أ.ح محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة وفضيلة الشيخ  صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية وفضيلة الشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية والمحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها  وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة، ورجال الدين، وممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

 

بدأ الحفل بتلاوة مباركة من آيات القران الكريم، يلقيها الشيخ محمد حمدي ثم ألقي الشيخ عبد الرحمن رضوان مدير الدعوة بمديرية أوقاف القليوبية كلمته تحدث فيها عن فضل ليلة القدر المباركة فهي خير من ألف شهر، وهى ليلة العتق من النار وغفران الذنوب لعباد الله الصائمين القائمين ونحن نعيش روحانيات شهر رمضان المعظم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار

 

وتناول أئمة الأوقاف خلال الاحتفالية فضل ليلة القدر وضرورة تحرى العيادات بها كمان تضمنت الاحتفالية مدائح نبوية ومجلس الذكر فى ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان.


واختتم محافظ القليوبية الاحتفال بفاصل من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية، المبتهل الشيخ محمد عبد القادر ابو سريع مبتهل بالإذاعة والتليفزيون، احتفالا بهذه المناسبة المباركة. 

محافظ القليوبية ليلة القدر تضافر الجهود روحانيات رمضان عبدالحميد الهجان

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